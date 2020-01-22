Дмитрий Петренев: Министерство лесного комплекса Иркутской области перестраивает свою работу

Министерство лесного комплекса Иркутской области совершило перезагрузку. Ведомство начало работу по прекращению прав на рубку защитных лесов. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказал и.о. министра лесного комплекса Прибайкалья Дмитрий Петренев.

- Первое, что мы сделали: в судебном порядке остановили рубки в природных заказниках. Они осуществлялись по 10 договорам. Расторгаем договоры и дополнительные соглашения на рубки защитных лесов, - сказал Петренев.

На сегодняшний день в области уничтожено 5,5 млн куб. м защитных лесов на площади более 23 тысяч га, ущерб государству от такой деятельности, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей.



Отдельно Дмитрий Петренев отметил, что цель работы министерства сегодня – помочь лесопользователям войти в законный режим. Уже созданы рабочие группы для взаимодействия с предпринимателями, в состав групп входят и работники прокуратуры. Министерство лесного комплекса готово к сотрудничеству, но при этом рассчитывает на ответственное лесопользование.



По словам Дмитрия Петренева, несмотря на имеющиеся трудности, ведомство уже начало подготовку, чтобы обеспечить максимальную защиту лесов от пожаров и исключить ЧС.



- Нам необходимо пройти пожароопасный сезон. Надежность арендаторов лесных участков, их помощь, которую они должны оказывать, предоставляя силы и средства для тушения лесных пожаров, станет крайне необходимой для исключения ЧС, - сказал и.о. министра.

По его словам, лесовосстановление должно стать успешным бизнесом для предпринимателей, а действующие и планируемые к реализации проекты должны учитывать финансирование строительства новых лесопитомников, развитие семеноводства, выращивание саженцев ценных пород деревьев с закрытой корневой системой, применение научного потенциала. Предполагается привлечение государственных и частных инвестиций. В лесовосстановление, взамен необоснованных санитарных рубок, планируется постепенно включить лесхозы.