В Иркутской области в результате ДТП десять поездов не смогли продолжить движение в течение часа

В Черемхово сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого десять поездов были вынуждены прекратить движение и сбились с графика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел 22 января утром на железнодорожном переезде «Западный» в черте города. По предварительным сведениям инспекторов ГИБДД 51-летний водитель «Тойоты-Корона» на скорости не справился с управлением и влетел в железнодорожный шлагбаум, протаранив заградительный барьер переезда.

Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ – «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения». По части 2 статьи 12.10 КоАП РФ – «Нарушение правил дорожного движения через железнодорожные пути». По части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

С начала года на территории Иркутской области произошло шесть ДТП на железнодорожных путях, в результате которых водители и пассажиры получили различные травмы. В 2019 году произошло около 40 аналогичных аварий.

Нарушение правил движения через железнодорожные пути влечет штраф в размере одной тысячи рублей или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев. Повторное правонарушение влечет лишение водительских прав на один год.