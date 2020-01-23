Как россияне отмечали Крещение

Большинство россиян планировали в этот день поздравлять близких (80%), половина собирались идти в церковь за святой водой (51%), а каждый третий — посетить церковные службы (28%). Многие планировали также собраться с близкими за праздничным столом (41%). сообщается в исследование ВЦИОМ.

О планах окунуться в прорубь заявили 16% опрошенных, что на 4 п.п. меньше, чем в прошлом году — данный показатель вернулся к значению 2018 года.

Однако удалось реализовать запланированное крещенское купание в этом году не всем — только 6% россиян окунались в прорубь в прошедшее воскресенье, чаще — молодые люди 18-24 лет (12%).

В целом многие россияне реализовали свои планы в праздник Богоявления: с этим днем в итоге поздравили близких 76% россиян, чаще женщины (82%) и 45-59-летние (80%).

Каждый третий встретился с близкими за праздничным столом (32%). За святой водой в церковь ходили треть опрошенных (29%, среди женщин эта доля выше — 34%), а 14% посетили церковные службы.