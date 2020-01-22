Россия обгоняет мировую экономику: миф или реальность?

Глава «Сбербанка» Герман Греф находясь на экономическом форуме в Давосе, в интервью зарубежным СМИ обнародовал весьма оптимистичный прогноз о том, что у России имеется «исторический шанс» выйти на темпы экономического роста выше мировых. По прогнозам Грефа, российская экономика может показать темпы роста выше 4% в год и даже достичь роста в 5-6%, однако, руководитель «Сбербанка» не уточнил, в каком году это может произойти, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Прогноз выглядит очень смелым, в то время как Банк России (мажоритарный акционер «Сбербанка») прогнозирует ускорение темпов роста ВВП нашей страны с 1,3% в 2019 году до 2-3% в 2021-2022 годах, а Минэкономразвития при предыдущем министре Орешкине ожидало экономический рост в 2021 году на уровне в 3,1%. Тем временем Международный валютный фонд ожидает, что в 2021 году темпы роста мировой экономики повысятся до 3,4%.

В принципе, рецепты ускорения экономического роста давно известны: повышение производительности труда и рост инвестиций. В России производительность труда – отдельная большая тема, и в ближайшее время в этой сфере трудно будет ожидать быстрой отдачи. А вот увеличение инвестиций вполне реально, причём не только государственных и инвестиций в нацпроекты. Если в течение этого года будут приняты долгожданные законы о поощрении и защите капиталовложений, это может стать существенным стимулом для притока средств частных инвесторов в российскую экономику.

Я полагаю, что экономике и особенно частному сектору, доля которого в российском ВВП значительно меньше доли госсектора, могло бы помочь снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы, что позволило бы привлечь больше квалифицированных специалистов и сократить издержки бизнеса. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к повышению производительности труда. Есть, конечно, также влияние национальных проектов, в 2020 году их роль в российской экономике не должна была бы обеспечить более 0,1-0,2 процентных пунктов к росту ВВП.

Однако со сменой правительства и увеличением бюджетных расходов, по нашим прогнозам, вклад нацпроектов в экономический рост в текущем году может быть и больше, например, 0,2-0,3 п.п. Возможность выхода российской экономики на мировые темпы роста есть, просто новому правительству нужно не мешать бизнесу увидеть и реализовать эту возможность. Мы не исключаем выхода российской экономики при благоприятных условиях уже в 2021-2022 годах на темпы роста в 3% в год и выше.