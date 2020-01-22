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Цифровая Россия станет драйвером роста экономики

22 января 2020

По наблюдениям ИАЦ «Альпари», почти за 10 лет назад перед Россией было поставлено 16 задач по созданию национальных цифровых платформ. Некоторые ИТ-решения и ИТ-платформы разработаны и успешно внедрены, однако их нужно не только поддерживать, но и масштабировать на международные рынки. Развитие отрасли могло бы идти более успешно — в ушедшем году из выделенных в федеральном бюджете 100 млрд руб. с трудом было освоено около 75%. Нужно ускориться, новшества Россия всегда быстро и оперативно применяет.

Рыночные цифровые платформы в мире и в России развиваются при благоприятных рыночных условиях и регуляторной, законодательной поддержке. Все условия уже созданы в стране. В России уже выросли очень успешные ИТ и Интернет-гиганты, социальные сети, развита электронная коммерция, системная интеграция. Поддерживать и стимулировать развитие рынка – задача государства.

Для впечатляющей капитализации российского ИТ-бизнеса важно дальнейшее снятие барьеров для российских компаний со стороны государства. У нас есть ряд первоклассных компаний мирового уровня, и они стремятся на международные рынки, позиционируют себя глобальными. Но в открытой экономике есть яркие формы протекционизма, например, в США. Эти риски нужно учитывать. Уже через 5-10 лет доля ИТ-бизнеса в ВВП России может составить 20-40% и это не предел. Пока же ее доля оценивается в скромные 3-5%, но прорыв уже не за горами.

Государство уже становится цифровизированным и прозрачным. Эта задача уже успешно претворена в Москве, Подмосковье и других регионах России. Сегодня важно стимулировать и создавать новые условия для рынка, повышать привлекательность налогового режима для эффективной трансформации рынка в цифру.

Андрей Лобода,  ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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