Цифровая Россия станет драйвером роста экономики

По наблюдениям ИАЦ «Альпари», почти за 10 лет назад перед Россией было поставлено 16 задач по созданию национальных цифровых платформ. Некоторые ИТ-решения и ИТ-платформы разработаны и успешно внедрены, однако их нужно не только поддерживать, но и масштабировать на международные рынки. Развитие отрасли могло бы идти более успешно — в ушедшем году из выделенных в федеральном бюджете 100 млрд руб. с трудом было освоено около 75%. Нужно ускориться, новшества Россия всегда быстро и оперативно применяет.

Рыночные цифровые платформы в мире и в России развиваются при благоприятных рыночных условиях и регуляторной, законодательной поддержке. Все условия уже созданы в стране. В России уже выросли очень успешные ИТ и Интернет-гиганты, социальные сети, развита электронная коммерция, системная интеграция. Поддерживать и стимулировать развитие рынка – задача государства.

Для впечатляющей капитализации российского ИТ-бизнеса важно дальнейшее снятие барьеров для российских компаний со стороны государства. У нас есть ряд первоклассных компаний мирового уровня, и они стремятся на международные рынки, позиционируют себя глобальными. Но в открытой экономике есть яркие формы протекционизма, например, в США. Эти риски нужно учитывать. Уже через 5-10 лет доля ИТ-бизнеса в ВВП России может составить 20-40% и это не предел. Пока же ее доля оценивается в скромные 3-5%, но прорыв уже не за горами.

Государство уже становится цифровизированным и прозрачным. Эта задача уже успешно претворена в Москве, Подмосковье и других регионах России. Сегодня важно стимулировать и создавать новые условия для рынка, повышать привлекательность налогового режима для эффективной трансформации рынка в цифру.

Андрей Лобода, ИАЦ «Альпари»