Личностная трансформация в цифровую эпоху. Сбербанк проведет деловой завтрак в Давосе

Сбербанк в рамках Всемирного экономического форума проведет деловой завтрак на тему «Личностная трансформация в цифровую эпоху». Модератором мероприятия выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По мере наступления Четвертой промышленной революции наш образ жизни и профессиональные стратегии стремительно меняются. Помимо прочего, нам постоянно приходится адаптироваться к новым тенденциям на рынке труда, справляться с непрерывно увеличивающимся потоком информации, анализировать риски и возможности, которые несут в себе новые технологии, и приспосабливаться к утрате приватности. Такая трансформация неизбежно ведет к росту неравенства и разобщенности, поскольку не каждый способен достаточно быстро освоиться в новых реалиях. Как осуществить успешную личностную трансформацию? Что нужно сделать, чтобы возможности, создаваемые цифровыми технологиями, способствовали всеобщему благополучию и счастью вместо того, чтобы усиливать стресс, отчуждение и взаимную враждебность? Какова роль бизнес-лидеров, правительственных и общественных организаций, местных сообществ в этом процессе? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на деловом завтраке Сбербанка.

Трансляция делового завтрака состоится 23 января в 9:30 (мск).

На русском языке:

https://sberbanktv.ru/?video=3626

На английском:

https://sberbanktv.ru/?video=3627