Новости

Личностная трансформация в цифровую эпоху. Сбербанк проведет деловой завтрак в Давосе

22 января 2020

Сбербанк в рамках Всемирного экономического форума проведет деловой завтрак на тему «Личностная трансформация в цифровую эпоху». Модератором мероприятия выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По мере наступления Четвертой промышленной революции наш образ жизни и профессиональные стратегии стремительно меняются. Помимо прочего, нам постоянно приходится адаптироваться к новым тенденциям на рынке труда, справляться с непрерывно увеличивающимся потоком информации, анализировать риски и возможности, которые несут в себе новые технологии, и приспосабливаться к утрате приватности. Такая трансформация неизбежно ведет к росту неравенства и разобщенности, поскольку не каждый способен достаточно быстро освоиться в новых реалиях. Как осуществить успешную личностную трансформацию? Что нужно сделать, чтобы возможности, создаваемые цифровыми технологиями, способствовали всеобщему благополучию и счастью вместо того, чтобы усиливать стресс, отчуждение и взаимную враждебность? Какова роль бизнес-лидеров, правительственных и общественных организаций, местных сообществ в этом процессе? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на деловом завтраке Сбербанка.

Трансляция делового завтрака состоится 23 января в 9:30 (мск).

На русском языке:

https://sberbanktv.ru/?video=3626

На английском:

https://sberbanktv.ru/?video=3627


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании