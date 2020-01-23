Игорь Кобзев призвал властей Иркутска к взаимопониманию

Между областным правительством, администрацией Иркутска и депутатским корпусом должно быть полное взаимопонимание. Как рассказали в областной администрации, об этом 23 января во время встречи с депутатами думы города заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



- Нужно сделать так, чтобы не было недопонимания между правительством области, администрацией города, законодательной властью региона и депутатским корпусом. Чтобы никто не говорил, что разные ветви власти не смогли договориться. У нас общие цели и задачи, - сказал врио губернатора.



Игорь Кобзев подчеркнул, что среди важных вопросов - подготовка к проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом, празднованию юбилея Великой Победы, развитие сфер образования, здравоохранения.



- Много вопросов по объектам здравоохранения. Нужны новые поликлиники. Давайте этот вопрос решать через реализацию национальных проектов, - сказал Игорь Кобзев.



Депутаты озвучили свои вопросы, предложения и планы работы. Как подчеркнул председатель городской думы Дмитрий Ружников, в числе приоритетных - исполнение закона об особом статусе областного центра, разработка генерального плана развития города, переселение людей из домов 335-й серии.



Игорь Кобзев подчеркнул, что встречи главы региона и депутатов должны быть системными.



- Мы должны идти по пути взаимопонимания. Я вас прошу подключиться к решению вопроса по переселению людей из здания бывшего общежития ИВВАИУ. Подключайтесь к решению этого вопроса, - подчеркнул Игорь Кобзев.



После встречи с депутатами города Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым.