В Тайшете заработала «умная» колонка

В Тайшете заработала новая водоразборная колонка. Установили ее еще в конце прошлого года, в этом – подключили.

Колонка учитывает количество потребленной воды и после отгрузки очередной «порции» на специальное электронное табло выводит количество оставшихся оплаченных литров. Учет ведется для каждого потребителя индивидуально, никаких общих нормативов нет. 1000 литров по тарифу стоит 27 рублей 60 копеек, за литр выходит 2 копейки». Об этом сообщили в мэрии.



Колонка также приветствует потребителей и прощается, предупреждает, когда вода уже набралась, оповещает, сколько литров еще осталось.

Деньги на приобретение и монтаж автоматизированной колонки были направлены из городской администрации, бюджету муниципалитета она обошлась в 193 600 рублей.