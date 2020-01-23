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Игорь Кобзев предложил войти в состав регионального совета Иркутской области членам областного совета ветеранов

23 января 2020

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Войти в состав регионального совета Иркутской области членам областного совета ветеранов предложил сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона призвал актив общественной организации к совместной работе над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, работу над которой в настоящее время ведут областные власти.

- Сейчас идет формирование стратегии развития Иркутской области до 2030 года. В течение месяца жду и ваших предложений, мы готовы их рассмотреть. Я буду проводником идей, которые вы озвучите. Стратегия должна быть общепризнанной, - подчеркнул исполняющий полномочия губернатора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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