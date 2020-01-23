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«Дылда» стала лучшим фильмом 2019 года

23 января 2020

Картина Кантемира Балагова «Дылда», с иркутянкой в главной роли, стала лучшим фильмом 2019 года по версии кинокритиков премии «Белый Слон». Помимо этого, критики отметили работу оператора и художника.

Лучшей актрисой стала исполнительница главной женской роли в фильме Юсупа Разыкова «Керосин» Елена Сусанина. Приз за лучшую мужскую роль получили два актера — Алексей Агранович за роль в фильме Михаила Идова «Юморист» и Алексей Вертков за роль в фильме Светланы Проскуриной «Воскресенье».

«Лучшим анимационным фильмом» стала лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

Фильм «Дылда» покажут в Роттердаме. Там открылся Международный кинофестиваль, имеющий репутацию одного из самых влиятельных в Европе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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