Приангарье станет пилотным регионом по переселению жителей из индивидуального жилья, ставшего аварийным в результате ЧС

Программа переселения жителей из индивидуального жилья, ставшего аварийным в результате чрезвычайных ситуаций, станет уникальной для страны. По информации правительства Приангарья, об этом заявил первый заместитель генерального директора фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин во время рабочей поездки в Тулун.



Поручение разработать программу дал временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев после посещения им подтопленных территорий. Дело в том, что владельцам домов, пострадавших из-за высокого уровня грунтовых вод или затопления ливнями, компенсации и переселение в рамках ликвидации ЧС не положены, хотя многие дома стали абсолютно непригодными для проживания.



- Чрезвычайные ситуации природного характера регулярно возникают в разных регионах страны. Подобной программы в стране нет. Иркутская область станет пилотным регионом по ее разработке и реализации. Сейчас важно выработать алгоритм и определиться с критериями, - отметил Владимир Талалыкин.



Сейчас специалисты межведомственных комиссий обследуют пострадавшие от ливней и грунтовых вод индивидуальные жилые дома. По предварительным данным, в регионе более трех тысяч таких домов, более 2500 уже обследовано, 295 объектов признаны аварийными.



- Программа должна распространяться на пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Сроки сжатые. Планируется, что она начнёт работать уже в этом году, - рассказал исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.