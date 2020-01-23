ВСЖД начнет строительство в Иркутске нового корпуса Центра управления перевозками

В 2020 году начнется строительство нового корпуса центра управления перевозками Восточного полигона (включает 4 дороги – Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную). Здание будет в Иркутске и впишется в ансамбль сооружений управления Восточно-Сибирской железной дороги, расположенного в Свердловском районе города.Об этом сообщает компания.

Корпус рассчитан на 320 рабочих мест. В нем будут размещены три диспетчерских зала управления, каждый из которых будет отвечать за определенный участок Транссиба и БАМа. На сегодня завершено проектирование, оформлены документы для прокладки инженерных сетей объекта.

Планируется, что в новом здании разместятся рабочие места диспетчерского аппарата Красноярской и Дальневосточной железных дорог. Принимающая сторона обеспечит все социальные гарантии переезжающим сотрудникам.