В Аларском районе после вмешательства судебных приставов оборудовано 15 мусоросборников

В пос. Кутулик Аларского района после вмешательства судебных приставов оборудовано 15 мусоросборников. Об этом сообщает УФССП России по Иркутской области.

С иском суд обратился прокурор Аларского района Иркутской области. Суд вынес решение обязать одно из муниципальных предприятий пос. Кутулик оборудовать мусоросборники площадками и ограждениями в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Судебный пристав уведомил директора предприятия о возбуждении исполнительного производства, разъяснил последствия неисполнения решения суда в установленный законом срок.

Во избежание мер принудительного характера и применения штрафов должник судебное решение исполнил. Указанные в определении суда контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов приведены в соответствие с санитарными требованиями.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.