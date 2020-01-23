В Приангарье расторгают контракты на вырубку особо ценных лесов

По оценкам Министерства лесного комплекса Иркутской области, ущерб от таких рубок достиг 44 млрд рублей. Сейчас в министерстве меняют подходы к распоряжению лесами. Сообщают в пресс-службе областного правительства.

"Мы изменили многие подходы к распоряжению лесами, к их охране и защите. Сегодня мы начали работу по прекращению прав на рубку защитных лесов. И первое, что мы сделали: в судебном порядке остановили рубки в природных заказниках. Они осуществлялись по 10 договорам. Расторгаем договоры и дополнительные соглашения на рубки защитных лесов. На сегодняшний день у нас уничтожено 5,5 млн куб. м защитных лесов на площади более 23 тысяч га, ущерб государству от такой деятельности, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей, - цитируют в сообщении исполняющего обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева.

Ущерб от вырубки защитных лесов в Иркутской области, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей. По словам Петренева, цель министерства - помочь лесопользователям войти в законный режим работы. Созданы рабочие группы для взаимодействия с предпринимателями, в их состав входят работники прокуратуры.

В декабре, комментируя назначение Петренева - бывшего природоохранного прокурора Братска - на пост главы областного Министерства лесного комплекса, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев отмечал, что основной его задачей будет легализация отрасли.