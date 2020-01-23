В Иркутской области экспорт круглого леса в 2019 году сократился на 29%

В Иркутской области экспорт круглого леса в 2019 году сократился на 29% в сравнении с 2018 годом, до 2,2 млн кубометров, По информации «Интерфакс Сибирь», об этом сообщил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков.

Всего было экспортировано 10,6 млн кубометров леса и обработанных лесоматериалов, из них экспорт круглого леса составил 2,2 млн кубометров. Это на 29% ниже, чем в 2018 году.

Русаков уточнил, что по-прежнему потребителями сибирского леса выступают Китай, Япония и страны ближнего зарубежья.