В 2030 году у России и Белоруссии может появиться единая валюта

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володацкий подчеркнул, что стороны активно работают над усовершенствованием документов и решением спорных вопросов, в том числе в отношении единой валюты. Сообщают «Известия».

По его словам, подписание дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.

«С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы — я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года», — цитирует депутата «РИА Новости».