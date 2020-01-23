В Иркутской области стартовал конкурс «Юный правозащитник»

В управлении федеральной службы судебных приставов по Иркутской области проходит первый этап всероссийского конкурса «Юный правозащитник». К участию в нем приглашаются дети работников управления и иных государственных органов в возрасте от 11 до 18 лет включительно. Об этом сообщили в ведомстве.

Конкурс проводится в трех возрастных группах:

от 11 до 13 лет на темы: «Орленок» - страна детства. К 60-летнему юбилею образования Всероссийского детского центра», «Династии на государственной службе России. На примере своей семьи», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи»;

от 14 до 15 лет на темы: «Служить по совести на благо России. Зеленый и краповый берет - как символ мужества и чести», «Сила закона - в его исполнении. Об организации исполнения судебных решений в разные исторические периоды (на примере своего региона)», «Очерк о первом министре юстиции России и поэте – Г.Р. Державине»;

от 16 до 18 лет на темы: «Возникновение профессии судебного пристава в России и ее развитие на протяжении 155-летнего периода», «Примеры героизма советского солдата в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Мои рассуждения о профессии вожатого».

Задачей конкурса является выявление детей государственных гражданских служащих, интересующихся историей права, становления государства и его институтов, изучающих правоведение, занимающих социально активную жизненную позицию. Победителей первого этапа конкурса определят 6 марта 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2020 года по адресу электронной почты ogsk@r38.fssprus.ru, видеоролики и письменные работы конкурсантов – до 25 февраля 2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 79, каб. 232.