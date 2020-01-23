Стоимость бренда Сбербанк увеличилась до 13,233 млрд долларов

Сбербанк остается самым дорогим российским брендом по версии Международного рейтингового агентства Brand Finance. Стоимость бренда Сбербанк составила 13,233 млрд долларов, это на 870 млн долларов больше чем 2019 году.

Начиная с 2014 года Сбербанк демонстрирует стабильную положительную динамику стоимости бренда. За прошедший год он улучшил свои позиции на два пункта и поднялся на 139 место в рейтинге.

Также банк сохранил свой элитный рейтинг и является банковским брендом в категории AAA+, который получили в этом году только 12 участников рейтинга Global 500.

Дэвид Хейг, управляющий директор Brand Finance:

«В русском языке Сбербанк синоним доверия. Это многое говорит о том, почему в текущем году Сбербанк достиг столь высокого результата в рейтинге Global 500 по версии агентства Brand Finance. Сбербанк вновь показал себя как стабильный бренд, на который полагаются миллионы простых россиян. Стратегический переход от традиционных финансов к другим аспектам жизни клиентов, особенно в цифровом пространстве, создало условия для того, чтобы Сбербанк стал наиболее надежным брендом в России».

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