На прошедшей 3-й неделе января средний чек россиян продолжил падение

За неделю он потерял 19 рублей (3,4%) и составил 536 рублей. На минувшей неделе, с 13 по 19 января, средний чек сократился, хоть и не так сильно, как на прошлой неделе. Сообщает Ромир.

Так, недельный средний чек потерял 19 рублей относительно значений 2-й недели и остановился на отметке в 536 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал небольшой рост (0,7% или 4 рубля).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 3-й неделе оказался ниже на 14 рублей или 2,5%.

В январе, как правило, средний чек имеет значения ниже средних. Соотношение динамики среднего чека и средних расходов говорит о том, что россияне стали реже ходить за покупками.