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ООО «Хавейл ЛАХТА» и ООО «Хавейл СПБ-ЮГ» заключили соглашение о сотрудничестве с АО КБ «Солидарность»

23 января 2020

Одни из ведущих дилеров автомобильной марки HAVAL в Санкт-Петербурге, компании ООО «Хавейл ЛАХТА» и ООО «Хавейл СПБ-ЮГ» заключили соглашение о масштабном сотрудничестве с Банком «Солидарность», что даст серьезный позитивный импульс в развитии продаж автомобилей HAVAL на рынке Санкт-Петербурга.

При активной финансовой поддержке Банка «Солидарность» ООО «Хавейл ЛАХТА» и ООО «Хавейл СПБ-ЮГ» уже сейчас радуют своих покупателей наличием большого выбора автомобилей HAVAL в своих дилерских центрах. Плодотворная совместная работа позволила не только значительно увеличить выбор автомобилей различных комплектаций для клиентов салонов, но и позволила заложить твердый фундамент в деле развития компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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