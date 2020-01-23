4 человека спасены ночью 23 января на пожаре в Усть-Илимске

Во втором часу ночи в пожарно-спасательную службу Усть-Илимска от жильцов многоквартирного дома поступило сообщение о задымлении. Из-за двери квартиры на втором этаже пятиэтажного дома шёл дым. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Усть-Илимске ночью 23 января случился пожар в многоквартирном доме по ул. Мечтателей. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Десять человек эвакуировались самостоятельно. Еще четырёх жильцов, путь к эвакуации которым был отрезан дымом, спасли с помощью индивидуальных спасательных устройств.

В квартире горели личные вещи, мебель и ковер на полу, где был обнаружен погибший хозяин квартиры. Спустя пять минут открытый огонь потушили. В результате пожара комната в квартире выгорела на площади 17 кв. м., мебель и личные вещи уничтожены на площади 7 кв.м. Медицинская помощь людям не потребовалась.

Установлено, что мужчина-ивалид 65-лет проживал в квартире один. По словам свидетелей, иногда употреблял алкоголь, курил в квартире. Осмотр места происшествия показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.