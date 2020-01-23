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Банк «Союз» присоединился к факторинговой платформе Factorin

23 января 2020

Банк «Союз» присоединился к первой в России распределенной платформе для финансирования поставщиковFactorin . Теперь клиенты банка по факторингу могут получать деньги сразу же после отгрузки товара или выполнения работ через личный кабинет  на платформе Factorin.

 

Factorin – открытая платформа с инновационной распределенной архитектурой на технологии DLT (блокчейн) для автоматизации взаимоотношений покупателей, поставщиков, банков и других компаний.

Factorin обеспечивает автоматический обмен данными и юридически значимыми документами между учетными системами участников без ручной работы, предоставляя высочайший уровень безопасности и конфиденциальности. Платформа автоматизирует проверку и скоринг контрагентов, финансирование поставок, значительно снижает затраты на обслуживание всех процессов и минимизирует риски, связанные с человеческими ошибками и мошенничеством.

Используя возможности платформы Factorin, банк намерен и далее развивать факторинговое направление и клиентский сервис, основываясь на современных безбумажных технологиях.

Для клиентов малого и среднего бизнеса банк «Союз» создает особые условия для предоставления факторинга:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • беззалоговое финансирование;
  • оперативное принятие решения о факторинговом обслуживании;
  • программное обеспечение, позволяющее получать всю необходимую информацию в режиме онлайн;
  • установление лимитов на федеральные торговые сети без истории работы.

Банк «Союз» предлагает индивидуальные решения по финансированию поставщиков федеральных торговых сетей, торговых компаний, промышленных предприятий, автопроизводителей и автодилеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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