Банк «Союз» присоединился к факторинговой платформе Factorin

Банк «Союз» присоединился к первой в России распределенной платформе для финансирования поставщиковFactorin . Теперь клиенты банка по факторингу могут получать деньги сразу же после отгрузки товара или выполнения работ через личный кабинет на платформе Factorin.

Factorin – открытая платформа с инновационной распределенной архитектурой на технологии DLT (блокчейн) для автоматизации взаимоотношений покупателей, поставщиков, банков и других компаний.



Factorin обеспечивает автоматический обмен данными и юридически значимыми документами между учетными системами участников без ручной работы, предоставляя высочайший уровень безопасности и конфиденциальности. Платформа автоматизирует проверку и скоринг контрагентов, финансирование поставок, значительно снижает затраты на обслуживание всех процессов и минимизирует риски, связанные с человеческими ошибками и мошенничеством.

Используя возможности платформы Factorin, банк намерен и далее развивать факторинговое направление и клиентский сервис, основываясь на современных безбумажных технологиях.

Для клиентов малого и среднего бизнеса банк «Союз» создает особые условия для предоставления факторинга:

индивидуальный подход к каждому клиенту;

беззалоговое финансирование;

оперативное принятие решения о факторинговом обслуживании;

программное обеспечение, позволяющее получать всю необходимую информацию в режиме онлайн;

установление лимитов на федеральные торговые сети без истории работы.

Банк «Союз» предлагает индивидуальные решения по финансированию поставщиков федеральных торговых сетей, торговых компаний, промышленных предприятий, автопроизводителей и автодилеров.