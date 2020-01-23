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Сбербанк проведет лекции в более чем 100 российских вузах

23 января 2020

22-30 января Сбербанк проведет в российских вузах лекции «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена к Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.

Эксперты Сбербанка расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют в современном мире преступники.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Студенчество – это будущий потенциал страны и наших регионов, и очень важно, чтобы этот кадровый ресурс был финансово-грамотным, своевременно получил знания о современных продуктах и услугах на финансовом рынке, возможных рисках и безопасности в их использовании.  Цифровые технологии, банковские услуги сегодня являются надежными помощниками в этом направлении, и нашим специалистам есть, что об этих ресурсах рассказать».

Лекции спикеров Байкальского банка запланированы в Братском государственном университете и Байкальской международной бизнес-школе ИГУ. Руководители Иркутского и Братского отделений Сбербанка расскажут студентам этих вузов о современных банковских продуктах и методиках   финансовой   безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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