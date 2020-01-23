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Парк московского каршеринга в 2019 году увеличился почти вдвое

23 января 2020

, в системе электрокаршеринга значится 40 автомобилей, на которых совершено 11 тыс. поездок. В 2020 году их парк планируется расширить на 60 машин. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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