Экспорт необработанных лесоматериалов в Иркутской области снизился почти на 30%

По итогам 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов, продекларированных в Иркутской таможне, составил 2,2 млн кубометров, что на 29% меньше аналогичного периода предыдущего года. В 2019 году всего в Иркутской таможне было продекларировано 10,6 млн кубометров экспортируемой древесины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено 36 уголовных дел: из них 19 уголовных дел касаются нарушений валютного законодательства; 15 уголовных дел возбуждено по факту контрабанды незаконно заготовленной древесины. Кроме того, по итогам таможенного контроля возбуждено 1296 дел об административных правонарушениях (АП).

Основная часть преступлений и правонарушений связаны с незаконным вывозом за рубеж леса и лесоматериалов, недекларированием и недостоверным декларированием, а также нарушениями в сфере валютного законодательства.

Всего в 2019 году выявлено 5306 случаев нарушений валютного законодательства в сфере лесоэкспорта на общую сумму 3,71 млрд рублей.

В 2019 году продолжили практику выявления и привлечения лесоэкспортеров к административной ответственности по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов - всего в 2019 году по этим фактам возбуждено 512 дел об АП, что составило 40% от общего количества выявленных правонарушений.