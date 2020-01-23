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Покупатели жевательной резинки читают Яндекс Дзен, а любители шоколадных батончиков предпочитают РБК и Яндекс Новости

23 января 2020

Исследовательский холдинг Ромир представляет новые медиа-данные по ТВ, радио и интернет потреблению, которые публикуются на еженедельной основе – ТВ и радио во вторник, Интернет в среду, кросс-потребление в четверг.

Покупатели жевательной резинки Дирол на десктопе более активно пользуются:

  • Сервисами от Яндекса (Поиск, Почта, Дзен, Видео, Картинки и др.)
  • Сервисами онлайн-покупок (Авито, Озон, Aliexpress и др.)
  • Порталами услуг, которые предоставляются государством (Госуслуги, Налог.ру)
  • Почтовыми сервисами (Яндекс, Google, Mail.ru)
  • При использовании мобильных приложений Автовладельцы чаще используют сервисы, связанные с навигацией: Карты (транспорт и навигация), Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты, Яндекс. Транспорт.

Покупатели категории Шоколадный батончик в целом более активны в мобильном интернете по сравнению с базовой аудиторией: они больше пользуются сервисами Яндекса (Поиск, Новости), а также почтой и новостями Mail.ru. Кроме того, данная ЦА больше сидит в интернет-магазинах Ozon.ru и Aliexpress.ru. MK.ru и KP.ru пользуются меньше популярностью у данной категории покупателей, а РБК и АиФ, наоборот, читают больше.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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