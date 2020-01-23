35 управленцев из Иркутской области примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020»

От Иркутской области 35 человек примут участие региональном полуфинале «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Он пройдет в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Со всей Сибири на конкурс поступило 21 072 заявки. Приглашение в полуфинал получили 332 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

24 января состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. В течение двух основных дней полуфинала - 25 и 26 января - конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.