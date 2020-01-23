Клиенты Сбербанка сняли 250 млрд рублей из-за фейка об отключении Visa и Masterсard

Паника, возникшая в 2014 году из-за новости об отключении Visa и Masterсard, привела к массовому выводу средств со счетов. Как рассказал в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, клиенты сняли 250 млрд рублей буквально за несколько часов. Сообщает РБК.

По словам замглавы Сбербанка Станислава Кузнецова, банк с трудом смог предотвратить массовую панику в стране

«Появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кеша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд руб.», — рассказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

