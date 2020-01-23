Интерес россиян к экологичным товарам возрос

В 2019 году россияне отказались от пакетов и пластиковых трубочек и начали скупать авоськи и экомешочки для овощей и фруктов. Сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу интернет-магазина Ozon.

В прошлом году объем продаж пластиковых соломинок для напитков на площадке упал на 30% по сравнению с 2018 годом. Вместе с этим многоразовые соломинки (бумажные, металлические и стеклянные) наоборот стали покупать в 2 раза чаще.

Пластиковым пакетам россияне тоже нашли замену: объем продаж сумок-шопперов и сетчатых авосек в прошлом году вырос в 2,5 раза. В январе 2020 года эта категория товаров уже успела увеличиться в количественном выражении в 8 раз по сравнению с январем 2019 года.

Тренд на бережное отношение к природе также наблюдается в увеличении продаж многоразовых мешочков для хранения овощей и фруктов - рост составил 2,4 раза в годовом выражении. Кроме этого, клиенты магазина отказались от бумажных стаканчиков в пользу термокружек. Их продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.