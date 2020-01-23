Орешкин заявил о недопустимости экономического неравенства в России

На форуме в Давосе бывший министр экономики России Максим Орешкин заявил о том, что уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но недостаточно активно. Сообщает РБК.

Неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший министр экономики России Максим Орешкин на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в «Русском доме» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК следил за трансляцией с дискуссии.

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов. На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.

«Россия, слава богу, является одной из таких стран. Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство) в России плавно сокращается», — сказал Орешкин.

