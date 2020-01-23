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Некоммерческие организации освободят от аудита

23 января 2020

Инициатива прошла первое чтение. Сейчас любая некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме «фонд», в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса. Сообщают в Госдуме.  

Предложенная поправка в законодательство исключит требование об обязательном аудите, если сумма стоимости имущества и объема денежных средств, поступивших в фонд в течение года, предшествовавшего отчетному, не превышает 3 млн рублей.

Изменения направлены на совершенствование механизма проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности благотворительных фондов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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