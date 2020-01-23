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Похолодание до -29 градусов прогнозируют 24 января в Иркутской области

23 января 2020

В Иркутской области 24 января будет погода с переменной облачностью, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете. 

Температура ночью  -25,-30°, при натекании  облачности -15,-20°, в верхнеленских, северных районах -33,-38°, местами -23,-28°, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа  -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, при облачной погоде -10,-15°, в верхнеленских, Катангском, северо-восточных районах  -14,-19°, местами -24,-29°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью  3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -9,-11°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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