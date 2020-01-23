Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Nasdaq

Котировки компании выросли после новости о планах семейного траста сооснователя компании Аркадия Воложа продать более 2 млн акций. Сообщает Forbes.

По данным торгов, на максимуме в среду акции «Яндекса» на Nasdaq достигали отметки $45,67 за бумагу. По данным на 21:38 по московскому времени бумаги компании стоили $45,55 за акцию.

До этого исторический максимум котировки холдинга обновили 17 января, когда акции подорожали до $45,46 за бумагу. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 января ($44,78 за штуку).