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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Nasdaq

23 января 2020

Котировки компании выросли после новости о планах семейного траста сооснователя компании Аркадия Воложа продать более 2 млн акций. Сообщает Forbes.

По данным торгов, на максимуме в среду акции «Яндекса» на Nasdaq достигали отметки $45,67 за бумагу. По данным на 21:38 по московскому времени бумаги компании стоили $45,55 за акцию.

До этого исторический максимум котировки холдинга обновили 17 января, когда акции подорожали до $45,46 за бумагу. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 января ($44,78 за штуку).

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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