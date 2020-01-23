Доллар и евро испугались коронавируса? - аналитики ИАЦ «Альпари»

В среду, 22 января, доллар и евро немного приуныли, оставив рублю небольшую возможность для роста, которой «россиянин» и воспользовался. К закрытию торгов среды обменный курс американского доллара расчётами «завтра» упал, но лишь на 4 коп. (-0,08%), до 61,84 руб. Курс евро тоже подешевел на 4 коп. (-0,05%), но в процентном отношении упал меньше, чем доллар – до 68,58 руб.

На мировых финансовых и сырьевых рынках царит паника из-за распространившегося в Китае некоего неизвестного коронавируса, что сравнимо с имевшими место несколько лет назад беспокойствами вокруг наделавших информационного шума на весь мир лихорадки «Эбола» и вируса атипичной пневмонии, источником происхождения которой тоже стал Китай. Похоже, что сегодня мир опасается одновременно замедления темпов роста китайской экономики и срыва переговоров по второй фазе торговой сделки Китая и США. Возможно, это стало причиной вялой динамики мировых резервных валют.

Цена нефти сорта Brent в среду на ICE на фоне беспокойств из-за китайского коронавируса рухнула на 2,7%, до $62,15 за баррель. Негатива нефтяному рынку добавило отсутствие данных по коммерческим запасам нефти в США, традиционно публикуемым американским Минэнерго по средам, однако из-за выходного дня в США в понедельник, публикация данных сдвинулась на сегодня, а по московскому времени – на сегодняшний вечер. Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов, но менее значительного, чем неделей ранее. Ну а сегодня с утра паника на нефтяном рынке продолжается, цена Brent на данный момент теряет уже 0,9%.

Тем временем российские СМИ сообщили, что новый глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до начала второй декады февраля подготовить поправки в госбюджет с учётом новых социальных инициатив президента РФ. В СМИ сообщается, что правительство оценивает расходы бюджета на эти важные задачи в совокупности в 4 трлн руб. в ближайшие четыре года, в том числе в 450 млрд руб. в 2020 году. Источником средств может стать отмена некоторых налоговых льгот, в том числе, вероятно, отмена налогового манёвра в нефтяной отрасли.

Полагаем, что сегодня с утра рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 61-62,5 руб. и по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»