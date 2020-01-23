В иркутский центр «Патриот» поступит военная техника

В Иркутский городской центр «Патриот» предоставят 15 единиц военной техники, которую разместят на плацу. Небоевая техника станет не только экспонатом для обучения курсантов, но и будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Об этом сообщили в администрации города.

«Патриот» выполняет функции учреждения дополнительного образования. В центре занимаются дети в возрасте от 14 до 18 лет, занятия для них проводят бесплатно. Ребята изучают 17 учебных дисциплин. На базе центра сформированы три учебные группы. В разведывательной роте «Гром» курсанты занимаются углубленной подготовкой военно-специальных дисциплин. Рота Почетного караула участвует во всех торжественных и церемониальных мероприятиях Иркутска, также у ребят формируют навыки строевой подготовки. Рота специального назначения «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения Иркутска, имеет военно-прикладную направленность.