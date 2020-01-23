В Тулуне снята угроза подтопления домов

В Тулуне проведены работы по прочистке ото льда водопропускных труб на ручье Тулунчик, где произошло образование наледи. В превентивных работах задействовано 5 единиц техники и 7 человек. При помощи инженерной техники прочищено 30 метров ручья, вывезено 22 машины льда. Угроза подтопления пониженных участков местности снята. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня работы по прочистке русла ручья продолжатся.

Напомним, угроза подтопления приусадебных участков от разлившегося ручья создалась накануне в районе улиц Луговая и Братская города Тулуна.

Обе улицы, где создалась угроза подтопления из-за промерзания ручья Тулунчик, находились в зоне летнего паводка прошлого года. Дома попали под расселение. Из 15 домов жилыми остаются 4. Их собственники уже получили сертификаты на приобретение нового жилья.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.