В Роскачестве рассказали о бюджетных альтернативах флагманских смартфонов

Смартфонам Xiaomi, Oppo, Huawei и Google не удалось потеснить флагманы от Apple и Samsung. Зато выявилась тенденция к тому, что бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным брендам. Роскачество рассказывает, на какие из них стоит обратить внимание.

Для эксперимента были выбраны 24 новых смартфона 14 марок, в том числе Apple, Samsung, Google, Huawei, Oppo и Xiaomi. Специалисты оценивали качество фото- и видеосъемки, дисплея и батареи.

Для оценки качества съемки специалисты делали фотографию на камеру смартфона, после чего переносили снимок на компьютер, печатали его на лазерном принтере и сравнивали с другими. В дисплее оценивалась чувствительность, разрешение и качество отображения информации в различных условиях, например при низкой освещенности и ярком солнечном свете. Также измерялась емкость аккумулятора и время работы без подзарядки. Проводились испытания на прочность — смартфоны царапали, заливали водой, по ним стучали.

Так, Honor 20 Pro оказался функциональнее и производительнее Samsung Galaxy S9, хотя качество съемки у бюджетного аналога хуже. Xiaomi Mi 9 Lite превосходит более дорогие Sony Xperia 1 и iPhone 7 Plus по функциональности, качеству процессора и автономности. Однако качество съемки и передачи звука эксперты оценили на «удовлетворительно» — эти параметры лучше у другого продукта бренда, Mi 9 Pro.

Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней.