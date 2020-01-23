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В Осинском районе главбуха обвиняют в присвоении 120 тыс. рублей

23 января 2020

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений Осинского района (далее - МКУ). 50-летняя женщина обвиняется в хищении денег, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области. 

По версии следствия, в июле 2019 года  при расчете себе зарплаты, отпускных и материальной помощи она увеличила свой оклад в два раза.Таким образом, она незаконно присвоила 120 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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