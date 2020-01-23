В Осинском районе главбуха обвиняют в присвоении 120 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений Осинского района (далее - МКУ). 50-летняя женщина обвиняется в хищении денег, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в июле 2019 года при расчете себе зарплаты, отпускных и материальной помощи она увеличила свой оклад в два раза.Таким образом, она незаконно присвоила 120 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.