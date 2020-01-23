Акция «Снежный десант» стартует 27 января в Иркутской области

В этом году в пятый раз на территории Иркутской области стартует акция «Снежный десант российских студенческих отрядов». В ней примут участие 280 бойцов, которые будут работать в 18 муниципальных образованиях региона. Торжественная отправка пройдет 27 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Цель акции – патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация здорового образа жизни, пропаганда движения российских студенческих отрядов.



В течение десяти дней студенты будут оказывать трудовую помощь ветеранам войны и труда, проводить профориентационные беседы со старшеклассниками, мастер-классы для школьников, спортивные турниры среди местных жителей. Для того чтобы достойно провести акцию, ее участники готовились заранее: посещали лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы по прикладному творчеству.



- В этом год исполняется 75 лет со дня Великой Победы, поэтому студотряды должны уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла. Также необходимо усилить работу волонтеров на территориях, пострадавших от паводка, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.