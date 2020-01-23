Игорь Кобзев поддержал предложение детского омбудсмена Приангарья о разработке отдельного закона о питании школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова предложила разработать отдельный закон о питании школьников.Сейчас процесс регулируется несколькими региональными законами для разных категорий граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Поддерживаю вас в этом, а также приглашаю в феврале в Ангарск – на открытие школы в 7А микрорайоне. Во время этой рабочей поездки обсудим и проблемные вопросы образования, - сказал Игорь Кобзев.