По нацпроекту «Демография» семьи в Иркутской области получили более 4 млрд рублей

Объем освоенных средств по национальному проекту «Демография» составил 4,3 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей – это средства федерального бюджета; 2,2 млрд рублей выделены из бюджета Иркутской области; 157,2 млрд рублей – из Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- 11534 семьи региона получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Из федерального бюджета на это израсходовано 1058,21 млн рублей;

- 9731 многодетная семья на 9875 детей получила ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего или последующего детей. Расходы составили 1054,64 млн рублей, в том числе 805,1 млн рублей – средства федерального бюджета и 249,54 млн рублей – средства областного бюджета;

- расходы на предоставление ежемесячной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей за счет средств областного бюджета – 492,95 млн рублей. Выплату получили 2 963 семьи на 3 008 детей;

- в 2019 году в Иркутской области выполнено 1093 процедуры экстракорпорального оплодотворения (по данным регионального Минздрава на 1 декабря 2019 г.). На это использовано 157,26 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования;

- сертификаты на областной материнский (семейный) капитал в прошлом году выданы 5325 семьям, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала 5530 семей. Из областного бюджета на это направлено 299,13 млн рублей;

- бесплатное питание предоставлено 82499 учащимся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные или частные общеобразовательные организации. Из областного бюджета в муниципальные образования направлено 910,08 млн рублей;

- на выплату пособия на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий направлено 31,53 млн рублей из областного бюджета. Пособие в размере 1030 рублей предоставлено на 30356 детей в 23 760 семьях;

- 89806 детей, воспитывающихся в 25220 семьях, получили ежемесячную выплату социального пособия в размере 206 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи. Из бюджета Иркутской области на это направлено 212,87 млн рублей;

- на предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в размере пяти тысяч рублей направлено 67,4 млн рублей из областного бюджета. Единовременная выплата предоставлена 13183 семьям на 13402 ребенка;

- 232 семьи на 467 детей получили единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей. Размер выплаты составляет 35 тысяч рублей на каждого ребенка. Из регионального бюджета на эти цели израсходовано 16,45 млн рублей.