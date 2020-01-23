Крупнейший китайский ретейлер Hualian намерен реализовать 50 тыс. тонн российской муки

Первая партия уже распределена по супермаркетам Пекина. РИА Новости рассказали, какие еще продукты Россия поставляет в Китай и на сколько вырастет экспорт отечественного агропромышленного комплекса в ближайшем будущем.

Пшеничную муку "Рязаночка" продают в магазинах Hualian с середины января. Первая партия — тысяча тонн, около миллиона упаковок. В компании-импортере "Ланьли" уверены, что скоро все раскупят. Тогда последует новый заказ.

Как рассказывает один из директоров "Ланьли" Ван Шуцзюнь, логистика занимает всего 16 суток — это в три раза быстрее, чем по морю. Всего же в 2020-м Китай собирается импортировать до 50 тысяч тонн российской муки, а в ближайшие годы нарастит закупки до 80 тысяч.

С 17 января власти официально открыли внутренний рынок для российской говядины. А также после пятнадцатилетнего перерыва Пекин разрешил российским предприятиям поставлять мясо птицы на внутренний рынок.

За первое полугодие 2019-го экспорт российской сельхозпродукции в Китай увеличился на 27 процентов, до 1,9 миллиарда долларов, — такие данные привел недавно замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.