В Иркутской области благодаря грантовой поддержке появятся три новые семейные молочные фермы

Гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили три крестьянских (фермерских) хозяйства Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Победителями конкурсного отбора, проводимого региональным ведомством, признаны КФХ Анатолия Гамаюнова (Тулунский район), Андрея Пинигина (Усть-Удинский район), Юлии Мадаевой (Эхирит-Булагатский район).

С 2013 по 2019 годы на развитие семейных молочных животноводческих ферм из бюджета Иркутской области было направлено 429,1 млн рублей. Новые фермы оснащены высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, в них содержатся племенные сельхозживотные.

В марте 2020 года будет проведен дополнительный отбор грантополучателей, по итогам которого поддержка будет оказана ещё двум крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим молочное скотоводство.