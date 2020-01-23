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В Иркутской области благодаря грантовой поддержке появятся три новые семейные молочные фермы

23 января 2020

Гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили три крестьянских (фермерских) хозяйства Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Победителями конкурсного отбора, проводимого региональным ведомством, признаны КФХ Анатолия Гамаюнова (Тулунский район), Андрея Пинигина (Усть-Удинский район), Юлии Мадаевой (Эхирит-Булагатский район).

С 2013 по 2019 годы на развитие семейных молочных животноводческих ферм из бюджета Иркутской области было направлено 429,1 млн рублей. Новые фермы оснащены высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, в них содержатся племенные сельхозживотные.

В марте 2020 года будет проведен дополнительный отбор грантополучателей, по итогам которого поддержка будет оказана ещё двум крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим молочное скотоводство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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