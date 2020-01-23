Около 800 юных инженеров стали участниками VII сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб»

В «Сибэкспоцентре» стартовал сегодня VII сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Участниками стали около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет. Как сообщили в правительстве Иркутской области, это юные инженеры из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Слюдянки, Усолья-Сибирского и других населенных пунктов Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Самары и Санкт-Петербурга. Впервые принимает участие команда из Китая. Организатор фестиваля - компания En+ Group.



- Мы уверены, что юные инженеры со временем внесут свой вклад в развитие российской промышленности, - отметила директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук.



Робототехники соревнуются в девяти дисциплинах. Победители отдельных направлений примут участие в XII Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест», который пройдет в Москве с 18 по 21 марта 2020 года, а также в соревнованиях FIRST Russia Robotics Championship в Красноярске с 13 по 15 февраля.



Помимо основной программы на фестивале работает образовательная программа от Lego Education, проходят мастер-классы. Кроме того, открыта выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Жидкости и газы». Вместе с Иркутским планетарием гости фестиваля построят гигантскую модель Солнечной системы, а с сотрудниками Байкальского интерактивного экологического центра создадут проект города будущего.



Справочно:

«РобоСиб» проводится с 2013 года. Его организатор - компания En+ Group. За шесть лет в соревнованиях приняли участие 3479 школьников и студентов, сконструировано более 1000 роботов, среди них роботы-чистильщики, которые помогали волонтерам экологической акции компании En+ Group «360» убирать мусор на Байкале. Самым маленьким участникам фестиваля по пять лет. На «РобоСибе» они собирают роботов из конструкторов. Победители фестиваля не раз представляли Россию на международных соревнованиях по робототехнике в Америке, Европе и Азии.



