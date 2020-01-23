В Иркутске пройдет городской конкурс по охране труда

С 1 февраля по 1 марта пройдет прием заявок на городской конкурс «Лучшая организация Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 2019 года. Об этом сообщили в мэрии.

Конкурс призван привлечь внимание работодателей и специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных условий, а также активизировать работу по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Конкурсные материалы необходимо предоставить в отдел труда и управления охраной труда департамента закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 412).