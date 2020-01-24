Эксперты обсудили в Давосе как развивать и совершенствовать искусственный интеллект

Сбербанк в рамках Всемирного экономического форума провел дискуссионную сессию «Ответственный ИИ: каким он должен быть, чтобы принести пользу и исключить потенциальный вред для общества». Модератором выступил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В ходе сессии также выступили: заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко; Президент Microsoft Asia Ральф Хауптер (Ralph Haupter); член Правления Всемирного экономического форума, глава Центра Форума 4-й промышленной революции («C4IR») Мурат Сонмез (Murat Sönmez).

Дискуссия началась с голосования, в котором приняли участие спикеры и гости. Было предложено ответить на вопрос: «Чего в первую очередь необходимо избегать при внедрении ИИ?». 32% аудитории отметили, что в первую очередь следует соблюдать вопросы этики, 28% отметили, что важно избегать преступления с использованием ИИ, 16% — предубеждения и дискриминацию, 12% — поведение против человека.

Участники дискуссии обсудили направления улучшения ИИ, а также зоны собственной ответственности при его применении.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк активно использует ИИ, и в 2019 году дополнительные доходы от его использования в банке составили 700 млн долларов, в следующем году эта цифра достигнет миллиарда долларов. Выгоды от внедрения ИИ очевидны, но нам нужно проявлять осторожность и учитывать риски. По оценкам специалистов, положительный эффект от внедрения искусственного интеллекта в мире может достичь 13 триллионов долларов — это огромная цифра. Но наш ответственный подход к ИИ должен оставаться неотъемлемой частью этого глобального процесса».

Мурат Сонмез в своем выступлении отметил, что «следует понимать, что есть риски как ближайшей перспективы, так и отдаленного будущего, нам же нужно быть готовыми к разным вызовам. Я считаю, что стоит задуматься о создании всемирной конституции этики в области ИИ, этот процесс вызовет множество дискуссии, но он необходим, нам нужна правовая база».