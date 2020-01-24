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Связь-Банк сообщил об изменении с 1 февраля тарифов для юридических лиц и ИП С 01.02.2020 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующие во всех подразделениях Банка) в части пунктов 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.16.1., 2.2.2. Тарифов.