С 01.02.2020 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующие во всех подразделениях Банка) в части пунктов 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.16.1., 2.2.2. Тарифов.
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Связь-Банк сообщил об изменении с 1 февраля тарифов для юридических лиц и ИП С 01.02.2020 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующие во всех подразделениях Банка) в части пунктов 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.16.1., 2.2.2. Тарифов.24 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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