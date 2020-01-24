Инвестиции РСХБ в производство индейки дали ощутимый эффект на экспортном направлении

Свыше 1400 тонн — столько продукции из мяса индейки отправила на экспорт в 2019 году группа компаний «Дамате» при поддержке Россельхозбанка. Наибольший объем поставок пришелся на Китай и на Объединенные Арабские Эмираты — более 700 и 250 тонн соответственно. Отгрузка в страны Африки превысила 400 тонн.





Россельхозбанк является финансовым партнером группы компаний «Дамате» и с 2015 года поддерживает ее экспортные операции, в том числе с использованием механизмов кредитования и государственного страхования.



«Благодаря сотрудничеству Россельхозбанка с группой компаний «Дамате» потребители из других стран могут убедиться в высоком качестве российского мяса индейки. Нужно учитывать, что популярность этого вида мяса в разных регионах мира сильно отличается. Так, в Китае его потребление невелико, однако причины носят, скорее, культурологический характер. Ситуация может измениться коренным образом, ведь и в России еще несколько лет назад доля индейки на рынке была незначительна, а сегодня растет уверенными темпами, во многом благодаря именно успешной кооперации банка и ГК «Дамате». Важно, чтобы зарубежный потребитель знал российскую продукцию, а поддержку производителя в наращивании экспортных объемов банк готов взять на себя», — отметила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.



«Высокий уровень организации производства, использование современных технологий и контроль на всех этапах позволяют «Дамате» выпускать продукцию, соответствующую экспортным требованиям, нормам по безопасности и качеству более чем 20 стран по всему миру, а также государств Европейского союза. В наших планах на 2020 год — продолжить развитие экспортного направления и значительно увеличить объемы реализации продукции за рубеж», — отметил генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.



Конкуренция со стороны европейских и американских производителей сельхозпродукции высока, поэтому российским аграриям важно использовать все возможности по интеграции в международный рынок уже сегодня. «Чтобы наши клиенты достигали успеха за рубежом, мы создали максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках, а также ввели ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность», — подчеркнула Ирина Жачкина.