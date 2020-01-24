Как клиенты Солид Банка провели новогодние праздники

Аналитикам Солид Банка стало интересно, как прошли новогодние каникулы у клиентов Солид Банка. Они провели исследование оплат по картам с 31 декабря по 09.01.2020 г., полученные данные, в общем-то, вполне вписываются в классический сценарий российского Нового года.

Где были?

Клиенты Солид Банка оказались очень патриотичными. Всего 2% владельцев карт провели праздники за границей, при этом основная часть из них (84%) посетила страны Евросоюза, а остальные – станы Юго-Восточной Азии.

В путешествиях о ТОП-лист расходов оказался вполне предсказуемым:

Шоппинг, например, занял первое место и составил 44% от общего оборота по картам Солид Банка за границей в указанный период.



Второе место досталось гостиницам и отелям, что тоже вполне объяснимо. Расходы на эту категорию составили 23% от зарубежных расходов клиентов банка.



Замыкают тройку лидеров новогодних расходов рестораны и кафе, там клиенты АО «Солид банк» потратили 12% от всех операций.



Самая дорогая покупка была совершена в магазине одежды в Риме, а самая маленькая сумма была потрачена в кафе в г. Сеул.

На что тратили те, кто праздновал в России?

В данном случае, клиенты банка, по всей видимости, следовали традициям. Основная сумма была потрачена на продукты питания, кондитерские изделия и алкоголь – 42% от всего оборота по картам Солид Банка в даты новогодних каникул на территории России.

В отличие от активностей за границей, где шоппинг оказался в лидерах, в России траты на покупки непродовольственных товаров заняли почетное второе место.



И распределились следующим образом:

1) Товары для дома, предметы интерьера

2) Обувь и одежда

3) Бытовая техника

4) Прочие мелочи, сувениры, небольшие подарки

5) Косметика



Удивительно, но совсем немного потратили владельцы карт Солид Банка на игрушки. Хотя, это можно объяснить тем, что на игрушки в этот период тратился Дед Мороз.

Значительная сумма была израсходована клиентами банка на медикаменты. И это тоже вполне предсказуемо, к сожалению, наиболее любимые всеми россиянами праздники отмечаются в зимний период с повышенной эпидемиологической напряженностью.

Сумма самой дорогой оплаты – за услуги страховой компании. А самая недорогая покупка стоимостью в 1 руб. была совершена в цветочном магазине. Возможно, кто-то из клиентов банка приобрел 8 января 2020 г. подешевевшую елку.



Интересна также аналитика корреляции категорий расходов и праздничных дат. Так, например, конечно же, в последние дни 2019 г. клиенты банка закупались продуктами и напитками, 1 января 2020 практически ничего не покупали, лишь немного оставили в заведениях общественного питания. Но уже 02.01.2020 расходы на покупку продуктов, напитков и посещений кафе и ресторанов начинают планомерно увеличиваться. Вместе с этими категориями расходов увеличиваются траты на бензин, в то же время расходы на покупку билетов в кино, развлекательные центры, театры и цирки весьма невелики. С одной стороны, это связано с режимом работы развлекательных заведений, многие из которых открыли свои двери для гостей лишь в середине каникул. И, конечно же, немалую роль играет растущая популярность активного отдыха на свежем воздухе и развитие инфраструктуры в данном направлении досуга. Значительные расходы на топливо говорят как раз о том, что многие владельцы карт Солид Банка отправились за город и, безусловно, поехали навестить друзей и родственников. Ведь Новый год и Рождество являются семейными праздниками и очень хорошим поводом для встречи с родными и близкими.