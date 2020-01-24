Какие показатели россияне считают важными при выборе вуза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о факторах, влияющих на выбор вуза, и народный рейтинг вузов России.

Лучшим вузом страны, по мнению 39% россиян, является Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Верхние позиции народного рейтинга вузов России по результатам опроса также заняли: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 12%, Московский государственный технический университет им. Баумана — 10%, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 5% и Высшая школа экономики (ВШЭ) — 3%.

При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей — 99% россиян считают это важным или очень важным показателем.

Также при выборе вуза для россиян важны такие факторы, как высокий уровень подготовки по выбранной специальности (97%), доступность стоимости образования (96%), наличие бюджетных мест (95%) и возможность беспроблемного трудоустройства по окончании выбранного учебного заведения (95%).

Большую роль при выборе вуза сыграл бы факт наличия хорошей технической ресурсной базы — 95% россиян назвали это важным.

Также в топ показателей, влияющих на выбор высшего учебного заведения, попал фактор отсутствия коррупции и взяточничества — по мнению 94% россиян, это важно или очень важно.

Наличие общежития посчитали важным в той или иной степени 84% наших соотечественников. Престиж вуза и наличие возможностей для международных стажировок заняли 9 и 10 места в списке факторов, влияющих на выбор вуза: важными их посчитали 75% и 74% наших соотечественников соответственно.

Удобное расположение вуза (72%), совет родителей (69%), наличие военной кафедры (67%), легкость поступления (66%) и обучения в вузе (53%) также были названы важными причинами в выборе вуза более чем половиной россиян.

Завершают список факторов, влиющих на выбор высшего учебного заведения, такие социальные аспекты, как наличие связей для поступления (36%) и опыт близких, друзей или знакомых, учившихся в этом вузе (29%).